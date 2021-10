Les joueurs français stigmatisés en Ligue 1 ? Mbappé répond (Rothen s'enflamme)

"Quand tu es Français et jouant en France il y a ce côté ‘il est à nous’ c’est à nous, nous on peut lui taper dessus", estime l'attaquant parisien. Mais pas question de se plaindre, l'ancien Monégasque voit ça "comme une marque d'affection". Entretien exceptionnel de l'attaquant du PSG et de l'équipe de France mardi 5 octobre dès 18h dans Rothen s'enflamme, sur RMC.