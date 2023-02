Ligue 1 : Le football français a-t-il un problème de niveau après les échecs de Monaco et Rennes ?

Est-ce que le foot français a un problème de niveau ?

Rothen : "Non. On est mieux placés que certains pour se rendre compte du niveau de la L1. Du niveau physique, technique. On n'est pas des pipes. Si Leverkusen était en L1, il ne ferait pas mieux que la 4e/5e place."