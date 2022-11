Manchester United : Le gros débat enflammé entre Petit et Rothen sur le cas Ronaldo

Cristiano Ronaldo a laissé éclater sa colère contre Manchester United et Erik ten Hag dans les extraits d'une interview qui a été diffusée intégralement mercredi et jeudi. Manu Petit et Jérôme Rothen ont livré une belle joute sur le cas CR7 ce vendredi dans Rothen s’enflamme, afin de savoir s'il avait bien fait ou non.