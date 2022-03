Maroc : Rothen regrette l'ambiance installée par Vahid Halilhodzic

"Vahid devrait fêter la qualification avec le peuple marocain et les joueurs. Et ben non, tu ne peux même pas fêter la victoire"

Jérôme Rothen regrette l'ambiance installée par Vahid Halilhodžić avec le Maroc.