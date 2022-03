Messi "est de plus en plus à l'aise" juge Marquinhos (Rothen s'enflamme)

Marquinhos est l'invité exceptionnel de Rothen s'enflamme le vendredi 4 mars sur RMC. Le capitaine du PSG évoque l'adaptation de Lionel Messi, arrivé du FC Barcelone à l'été 2021. Décrié pour son manque d'efficacité, l'Argentin l'est de plus en plus ces dernières semaines...