Nantes : "Kombouaré est un bon coach et un mec bien" défend Larqué

"Un petit monde du foot français mésestime Antoine Kombouaré et sa personne. C'est un bon coach et un mec bien. Il retrouve toujours du boulot car on peut compter sur lui."

Captain Larqué défend l'entraîneur de Nantes, trop souvent critiqué à tort depuis des années.