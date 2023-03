Nice : La méthode Digard expliquée par Laborde

"Il est cash avec nous, honnête et nous dit les choses. On adhère à ses idées de jeu et ça marche. Il a un discours plus jeune, on se régale sur le terrain."

Invité de Rothen s'enflamme, l'attaquant Gaëtan Laborde loue le travail réalisé par Didier Digard à Nice.