OGC Nice : Rothen "stupéfait" par le probable départ de Favre (Rothen s'enflamme)

Dans Rothen s'enflamme ce mardi sur RMC, Jérôme Rothen n'est pas du tout emballé par la possible arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc de l'OGC Nice pour remplacer Lucien Favre, qui semble de plus en plus proche d'un départ.