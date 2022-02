OL 0-1 Lille : "Une aberration", Rothen hallucine sur l'arbitrage de Turpin et du VAR

"C'est une aberration, c'est inadmissible. C'est une erreur incroyable de Monsieur Lesage et de Turpin", s'indigne Jérôme Rothen au lendemain du match de Ligue 1, remporté par les Dogues 1-0. Lyon avait égalisé en fin de rencontre, mais le VAR a prévenu l'arbitre Clément Turpin d'une possible faute de Paqueta sur le gardien, Jardim. Et même si les images ne sont pas claires, l'arbitre a finalement annulé le but.