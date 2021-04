OL : "Garcia n'a plus la main sur son équipe" tacle Larqué

Dans l'émission de RMC "Rothen régale", ce vendredi soir, Captain Larqué s'est dit pessimiste pour l'OL dans la course au titre et à la Ligue des Champions. Fragilisé par sa direction, MM. Aulas et Juninho, le coach des Gones Rudi Garcia n'a plus aucune prise sur son groupe.