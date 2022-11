OL : Un retour de Juninho ? "Il faudrait qu'Aulas s'excuse", demande Rothen

Jérôme Rothen : "Pour que Juninho revienne à l'OL, il faudrait que Jean-Michel Aulas ne soit plus au club. Ou alors qu'il y ait une vraie discussion et que Jean-Michel Aulas s'excuse publiquement car c'est trop facile de charger un mec alors qu'il n'est plus là."