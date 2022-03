OM : "Payet a fait une bonne carrière" félicite Anelka

"Il a fait sa carrière et il a fait une bonne carrière. On sait ce qu'il est capable de faire et qu'il a toujours des coups de mou. Il en est conscient."

Nicolas Anelka assure que Dimitri Payet, à 34 ans, ne changera pas et qu'il faut l'accepter comme tel.