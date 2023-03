OM : "Quand ça baisse physiquement, il y a trop de manques" observe Rothen

L'OM essaiera de sauver sa semaine à Rennes ce dimanche dans un match qui s'annonce déjà comme très compliqué. Mais les Marseillais ont sans doute perdu gros ces derniers jours. Entre la déculottée subie face au PSG et l'élimination en Coupe de France face à Annecy ce mercredi, l'OM n'a plus que le championnat - très probablement le podium et pas le titre - pour exister... Selon Jérôme Rothen, le mal qui ronge cet OM est physique. Une panne d'essence qui fait ressortir des carences techniques et tactiques.