OM : "Sampaoli est pris à son propre piège" tonne Larqué

Jean-Michel Larqué s'inquiète des récentes sorties de l'Olympique de Marseille en Ligue 1 et Ligue Europa. La fatigue physique n'est plus une excuse, les joueurs décevants "sont ceux qui ne jouaient plus récemment" note Jean-Michel Larqué dans Rothen s'enflamme.