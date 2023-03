OM : Sanchez s'est "trompé" en réclamant plus d'ambition avant la fin de la saison selon Rothen

En conférence de presse la semaine dernière, Alexis Sanchez avait potentiellement remis en cause son avenir à l'OM en réclamant plus d'ambition au club. Un timing de prise de parole et des propos qui n'ont pas plu à Jérôme Rothen.