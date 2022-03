"On a le droit de siffler", Platini comprend l'ire des supporters du PSG contre Messi

"On a le droit de siffler. Le client est roi. On a le droit de siffler et d'insulter, c'est un exutoire le terrain de football"

Michel Platini ne condamne pas les sifflets pour Messi même s'il est compatissant avec l'Argentin.