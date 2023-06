PSG : "A part Mbappé, tous les joueurs ont régressé au PSG" juge Petit

Emmanuel Petit : "Si j'étais encore un joueur en activité et que le PSG m'appelle, je refuse tout de suite. Par contre s'ils me donnent un pont d'or peut-être que je réfléchirai"

Le PSG accusé de ne plus être attractif après l'affaire Mbappé ?