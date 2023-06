PSG : "Al Khelaifi et Campos sont responsables du fiasco", Petit dédouane Neymar

Emmanuel Petit prend la défense de Neymar, que Jérôme Rothen veut voir partir du PSG le plus vite possible. Pour l'ancien Gunner, "Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos sont les responsables du fiasco parisien".