PSG : Ménez n'a pas encore perdu espoir pour Verratti, Rothen veut le laisser partir

"Si on regarde ses prestations sur le terrain ces deux dernières années, on a de quoi être déçu. Mais avec deux bonnes recrues au milieu de terrain, on pourrait le voir au plus haut niveau"

Jérémy Menez pense que Paris ne devrait pas vendre Verratti.