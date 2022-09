PSG : Neymar avec un nouveau statut ? "Il n'a pas le choix" selon Rothen

Neymar va-t-il accepter son nouveau statut ? Rothen : "Il n'a pas le choix (...) peut-être qu'il s'est rendu compte de toutes les erreurs qu'il a pu faire sur et en dehors du terrain, et il ne veut plus les refaire."