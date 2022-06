PSG : "Neymar doit partir pour son bien et celui du club" assure Rothen

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2027 à partir du 1er juillet, Neymar n’est pourtant pas certain de rester à Paris. Les récents propos de Nasser Al-Khelaïfi ne lui ont pas plu et la réflexion autour d’un départ est ouverte. Et pour Jérôme Rothen, le Brésilien doit partir du PSG « pour son bien et celui du club ».