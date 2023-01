PSG : "On ne va pas condamner Campos au bout de six mois", clame Rothen

"Il a eu des manques sur le premier mercato d'été mais on ne va pas le condamner au bout de six mois. Il faut dire aussi que le fair-play financier est passé par là et le PSG n'a qu'une enveloppe de 20 millions d'euros"

Jérôme Rothen veut laisser du temps à Campos.