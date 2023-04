PSG : Pour Bodmer, il ne faut pas "minimiser" un titre de champion de France

Dans Rothen s'enflamme ce lundi sur RMC, Mathieu Bodmer explique pourquoi les Parisiens ne doivent pas minimiser un possible 11e titre de champion de France pour le PSG. Il prend l'exemple de l'OL et ses 7 titres consécutifs et qui aujourd'hui rêverait d'en gagner un de nouveau.