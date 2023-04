PSG - RC Lens : "ce qu'a dit Medina, c'est de la rigolade" défend Petit

"Si Messi me passe et s'échappe, je l'accroche et je l'embrasse en lui demandant de me faire un câlin", a plaisanté Medina (Lens). Et s’il s’agit de Mbappé ? "Il faudra qu'une ambulance vienne le chercher !" avait déclaré le défenseur lensois. Un chambrage que défend Emmanuel Petit qui qualifie cela de "rigolade".