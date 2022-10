PSG : Rothen demande à Galtier de laisser tomber son 3-4-1-2

"Cette équipe est trop déséquilibrée et concède trop d'occasions. Christophe Galtier devra passer par un changement de dispositif."

Jérôme Rothen n'est pas convaincu par la pérennité du 3-4-1-2 mis en place pour le PSG et plaide pour un nouveau système plus adapté.