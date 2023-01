Rennes : Toko Ekambi ? "C'est un joueur qu'on a ciblé et il a envie de venir" déclare Genesio

Bruno Genesio sur Toko Ekambi : "C'est un joueur qu'on a ciblé, il remplit beaucoup de cases qui correspondent à ce qu'on recherche. Oui on a parlé avec lui et oui, il a envie de venir. Il y a une bonne avancée, après on n'est pas seuls."