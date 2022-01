OL 1-1 PSG : "On a vu la différence", Rothen séduit par Michut et Simons

Le PSG a arraché un match nul sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais lors de la 20e journée de Ligue 1. Comme lors des deux matches précédents de Coupe de France, les titis parisiens Edouard Michut et Xavi Simons ont eu du temps de jeu, donné par Mauricio Pochettino. Et Jérôme Rothen, comme Eric Di Meco, ont énormément apprécié la mentalité et l'apport sur le terrain des deux jeunes joueurs.