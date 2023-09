Le monde de Wemby : Tony Parker, invité de Stephen Time ! – 02/09

À l'aube du début de la saison sportive et à un an des Jeux Olympiques de Paris 2024, RMC enrichit son offre. Pour revenir encore plus en profondeur sur l'actualité sportive et toujours dans la bonne humeur, RMC lance une nouvelle émission omnisports, "Stephen Time", incarnée par Stephen Brun. Dès ce week-end et chaque samedi de 19h à 20h30, l'ancien basketteur français, accompagné de Benoît Boutron, animera une émission qui enchaînera les reportages, les témoignages, les quizz et les invités exceptionnels. Une émission immanquable, au cœur du week-end, pour toujours plus de sport !