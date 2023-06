Arabie Saoudite : Résister aux sirènes ou jouer, Moscato, Brun et Charvet débattent

Si Benzema et Kanté ont décidé de jouer, le saison prochaine, dans le championnat saoudien, Gerrard, Mandanda et Son ont éconduit la Saudi Pro-League. Ce jeudi, le Super Moscato Show a ouvert le dossier sportif, financier et éthique.