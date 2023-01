Basket : "Je suis convaincu qu'Embiid va choisir les Bleus" lance Brun

"Il n'a jamais joué pour aucune sélection. Je suis convaincu qu'il va opter pour la France et non les USA. Mais il y a 2 problèmes : son physique et la fin de saison en NBA"

Stephen Brun s'interroge sur le timing de la décision de Joel Embiid pour sa future sélection.