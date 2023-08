Breaking News : Owen Farrell, les Anglais vont-ils nous mettre une carotte ? - 22/08

OM : la malchance, est-ce que ça existe ? Vincent règle le problème – 22/08 Publié le 22/08/2023 Durée : 18:02 18:02 16 ans pour le « Super Moscato Show » et toujours pas une ride ! On ne change pas une équipe qui gagne : Vincent Moscato sera de nouveau épaulé par sa Dream Team composée de Pierre Dorian, Adrien Aigoin, Éric Di Meco, Denis Charvet, Stephen Brun, Marion Bartoli et Saraj Pitkowski pour commenter, analyser et débattre sur l'actualité et les événements sportifs qui rythmeront cette année.

Super Moscato Show du 22 août - 15h/16h Publié le 22/08/2023 Durée : 44:26 44:26 C’est le retour du Super Moscato sur RMC en mode Coupe du Monde de Rugby avec Vincent Moscato, Stephen Brun, Éric Di Meco et Renaud Longuèvre. Au programme Owen Farrell, les Anglais vont-ils nous mettre une carotte ? OM : la malchance, est-ce que ça existe ? Neymar : était-ce l'escroquerie du siècle ?

Le cri de gueule : Alerte équipe de France d'athlétisme à un an des JO de Paris - 22/08 Publié le 22/08/2023 Durée : 12:32

L'intégrale du Super Moscato Show du lundi 21 août 2023 Publié le 21/08/2023 Durée : 2:21:16 2:21:16 C’est le retour du Super Moscato en mode Coupe du Monde de Rugby avec Vincent Moscato, Stephen Brun, Éric Di Meco et Yann Delaigue. Au programme la liste des 33, Laurent Blanc cherche-t-il à se faire virer ? Le PSG sort-il affaibli ou renforcé de cet été ? et l’avis d’Eric Di Meco sur le début de saisons de l’OM.

Super Moscato Show du 21 août – 17h/18h Publié le 21/08/2023 Durée : 48:05 48:05 C’est le retour du Super Moscato en mode Coupe du Monde de Rugby avec Vincent Moscato, Stephen Brun, Éric Di Meco et Yann Delaigue. Au programme la liste des 33, Laurent Blanc cherche-t-il à se faire virer ? Le PSG sort-il affaibli ou renforcé de cet été ? et l’avis d’Eric Di Meco sur le début de saisons de l’OM.

Le Kikadi – 21/08 Publié le 21/08/2023 Durée : 10:47