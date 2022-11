Coupe du monde / Rugby : "On les tabasse !", Moscato optimiste pour les équipes européennes

"Je le crois. La Coupe du monde est en France. On les tabasse, les résultats sont là. Quant au talent, on n'a pas de honte à avoir."

Avant France-Australie demain, Vincent assure que les nations de l'hémisphère nord n'ont plus rien à envier à celles du sud.