"En 9 pur, il n'y a pas eu mieux que Benzema en France" félicite Di Meco

Auteur d'un doublé contre Majorque, Karim Benzema est devenu le 14 mars le meilleur buteur français de l'histoire. Eric Di Meco félicite le buteur du Real Madrid pour son record... et son attitude, la trajectoire de sa carrière et sa capacité à se maintenir au plus haut niveau depuis plus de 10 ans.