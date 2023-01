Equipe de France : La théorie de Di Meco selon laquelle Zidane va bientôt devenir sélectionneur

Di Meco : "Didier va prolonger. Et à la fin de la saison, des clubs vont chercher des grands entraîneurs. Et là d'après moi, il faudra y retourner pour Zidane. Il peut entraîner pendant un an et derrière récupérer l'équipe de France si jamais il y a un problème."