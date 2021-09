Equipe de France : "Laissons bosser Deschamps et on jugera" demande Di Meco

"Après un match au mois d'août, on commence à tout remettre en doute ? Laissons bosser Deschamps et on jugera." Éric Di Meco trouve les jugements catégoriques et hâtifs sur Didier Deschamps, qui traverse une zone de turbulences à la tête des Bleus.