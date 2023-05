Eurobasket (F) : "J’ose espérer que ça s’arrange", Brun souhaite voir Marine Johannès en équipe de France

Alors qu’elle vient de remporter le championnat avec l’ASVEL féminin, Marine Johannès pourrait bien être exclue de l’équipe de France et ainsi manquer l’Eurobasket qui se déroulera du 15 au 25 juin prochain. En raison d’un déplacement obligatoire à New York pour y signer son contrat WNBA, qui aura lieu durant la préparation des Bleues. Dans le Super Moscato Show ce mardi, Stephen Brun n’a pas caché son espoir que cet imbroglio s’arrange, et que la joueuse de 28 ans puisse participer à la compétition avec l’équipe de France.