Final Four / PSG : "Le favori ne gagne que rarement", prévient Niko Karabatic

La Ligue des champions échappe encore et toujours au PSG Handball, malgré de jolis parcours et un statut de favori un peu plus étouffant chaque saison. Nikola Karabatic raconte l'atmosphère de ce genre d'événement, et les détails qui peuvent tout faire basculer.