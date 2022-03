Football : Ibrahimovic, Ronaldo, Hilton… Di Meco impressionné par la longévité de certains joueurs

Dans le Super Moscato Show ce mardi, Eric Di Meco s’est dit impressionné par la longévité de certains joueurs comme Ibrahimovic, Ronaldo ou encore Hilton. Et estime qu’à l’avenir il y aura de plus en plus de sportifs qui seront performants jusqu'à 40 ans.