Handball : "On s'est fait grandir sans être les meilleures amies du monde" Leynaud raconte sa concurrence avec Darleux chez les Bleues

"On s'est fait grandir sans être les meilleures amies du monde et aujourd'hui on a une relation très forte". Amandine Leynaud raconte avec une franchise remarquable sa concurrence avec Cléopâtre Darleux en équipe de France.