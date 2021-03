"Il faut plus de femmes dans les rédactions (...) pour parler de sport" demande Ewanje-Epée

Maryse Ewanje-Epée sur le documentaire #JeNeSuisPasUneSalope : "Il faut plus de femmes dans les rédactions, plus de femmes pour parler de sport. 2021, place à l'évolution les gars. On n'est pas obligés de rester figé."