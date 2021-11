Irlande 29-20 Nouvelle-Zélande : Le Super Moscato Show décrypte la défaite des All Blacks

Les Néo-Z ont chuté face à l'Irlande, à une semaine de leur match contre le XV de France. Vincent, Maryse et Denis analysent la rencontre "malchanceuse" des All Blacks, et insistent sur les points sur lesquels les Bleus devront s'appuyer pour s'imposer.