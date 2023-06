L'intégrale du Super Moscato Show du vendredi 23 juin 2023

La meilleure vanne du jour - vendredi 23 juin Publié le 23/06/2023 Durée : 0:33 0:33 Pour Vincent Moscato ce n'est pas une bonne idée que la flamme olympique commence son périple à Marseille

Antenne dans une minute - Vendredi 23 juin Publié le 23/06/2023 Durée : 1:47 1:47 Que se passe t-il dans le studio à une minute avant la prise d'antenne ?

Super Moscato Show du 23 juin – 17h/18h Publié le 23/06/2023 Durée : 40:57 40:57 15 ans pour le « Super Moscato Show » et toujours pas une ride ! On ne change pas une équipe qui gagne : Vincent Moscato est de nouveau épaulé par sa Dream Team composée de Pierre Dorian, Adrien Aigoin, Éric Di Meco, Denis Charvet,Stephen Brun et de Marion Bartoli !

Le Kikadi – 23/06 Publié le 23/06/2023 Durée : 12:11 12:11 Chaque jour, le Kikadi en intégralité.

Le Cri de Gueule : le Stade Toulousain ouvre la porte pour Dupont aux JO 2024 – 23/06 Publié le 23/06/2023 Durée : 7:37 7:37 Entouré de toute sa bande, Vincent Moscato offre tous les jours des moments de franche rigolade en traitant l'actualité sportive sous l'angle de la dérision ! Cette année, le « Super Moscato Show », c'est 3 heures : de 15h à 18h ! Plus de sports, plus de débats, plus d'infos, et surtout encore plus de rires ! Live, résultats, interviews, analyses, ... Toute l'actualité sportive et l'ensemble des consultants de la Dream Team RMC Sport sont à l'antenne de RMC à partir de 15h.

Le gros débat : Un débat improvisé sur le salary cap au rugby – 23/06 Publié le 23/06/2023 Durée : 19:01 19:01 Explications et affrontements sur un débat d'actu.

Super Moscato Show du 23 juin – 16h/17h Publié le 23/06/2023 Durée : 43:23 43:23 15 ans pour le « Super Moscato Show » et toujours pas une ride ! On ne change pas une équipe qui gagne : Vincent Moscato est de nouveau épaulé par sa Dream Team composée de Pierre Dorian, Adrien Aigoin, Éric Di Meco, Denis Charvet,Stephen Brun et de Marion Bartoli !

Le Journal Moyen – 23/06 Publié le 23/06/2023 Durée : 9:32 9:32 Chaque jour, l'actu sportive vue par Adrien Aigoin.