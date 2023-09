Le gros débat : Formule 1 : Le record de Verstappen : historique ou navrant pour la F1 ? – 04/09

Antenne dans une minute du lundi 4 septembre Publié le 04/09/2023 Durée : 0:47 0:47 Que se passe t-il dans le studio à une minute avant la prise d'antenne ?

L'intégrale du Super Moscato Show du lundi 4 septembre 2023 Publié le 04/09/2023 Durée : 2:03:02 2:03:02 C’est le retour du Super Moscato en mode Coupe du Monde de Rugby avec Vincent Moscato, Stephen Brun, Éric Di Meco, Denis Charvet et Marion Bartoli. Au programme les meilleurs débats foot, rugby et omni sans oublier votre Kikadi et les Journaux moyens.

Super Moscato Show du 4 septembre – 17h/18h Publié le 04/09/2023 Durée : 40:52 40:52 C’est le retour du Super Moscato en mode Coupe du Monde de Rugby avec Vincent Moscato, Stephen Brun, Éric Di Meco, Denis Charvet et Marion Bartoli. Au programme de cette dernière heure: les meilleurs débats foot, rugby et omni Sans oublier le plus légendaire des quizz sportif, le Kikadi.

Le Kikadi – 04/09 Publié le 04/09/2023 Durée : 10:34 10:34 Le quizz sport le plus célèbre de France, le kikadi, c'est tous les jours dans le Super Moscato Show.

Cri du Coeur : L'Ecosse – 04/09 Publié le 04/09/2023 Durée : 10:02 10:02 Le cri de gueule ou le cri de coeur, le parti pris d'un des membres de la bande du Super Moscato Show.

Super Moscato Show du 4 septembre – 16h/17h Publié le 04/09/2023 Durée : 41:38 41:38 C’est le retour du Super Moscato en mode Coupe du Monde de Rugby avec Vincent Moscato, Éric Di Meco et l’ancien sélectionneur du XV de France, Philippe Saint-André. A 4 jours du début de la Coupe du Monde de Rugby on se demandera si les Bleus sont-ils favoris face aux Blacks ? Nous ferons un focus sur l’équipe d’Ecosse. Le record de Verstappen : historique ou navrant pour la F1 ? et un débat sur Lyon et Lens au fond du classement de ligue1.

Le Journal Moyen 2ème édition : Nans Ducuing est de retour pour rendre hommage à un pote – 04/09 Publié le 04/09/2023 Durée : 7:22 7:22 Toute l'actu décalée du sport, casseroles, bévues, saucisses de notre dream team.

Le Moscazap – 04/09 Publié le 04/09/2023 Durée : 8:19 8:19 Toute l'actualité sportive du jour à la sauce Moscato.