Le gros débat : Que valent vraiment les Blacks ? – 01/09

C’est le retour du Super Moscato en mode Coupe du Monde de Rugby avec Vincent Moscato, Éric Di Meco, Denis Charvet et Stephen Brun. A 7 jours du début de la Coupe du Monde de Rugby on débattra des Al Black : Que valent vraiment les Blacks ? Riner, Karabatic, Lavillenie, Batum : quel est l'enjeu de la dernière danse ? et on reviendra sur le tirage au sort des coupe d’Europe.