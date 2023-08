Le Journal Moyen 1ère partie : Michel Drucker fait son retour Vivement dimanche - 28/08

Super Moscato Show du 28 août – 16h/17h Publié le 28/08/2023 Durée : 41:56 41:56 C’est le retour du Super Moscato en mode Coupe du Monde de Rugby avec Vincent Moscato, Stephen Brun, Éric Di Meco et Denis Charvet. Au programme du jour, le XV de France vous a-t-il rassuré ? Le fiasco des bleus du basket et l’OL, joue-t-il le maintien ?

Le XV de France vous a-t-il rassuré ? Vincent règle le problème – 28/08 Publié le 28/08/2023 Durée : 15:36

Super Moscato Show du 28 août - 15h/16h Publié le 28/08/2023 Durée : 43:05

Le cri du cœur : Bastien Milheau, pour le film "Super bourré" - 28/08 Publié le 28/08/2023 Durée : 9:17

Breaking News : Le fiasco de l'Equipe de France de Basket, accident ou fatalité ? - 28/08 Publié le 28/08/2023 Durée : 16:49

L’équipe du SMS a réussi à se fâcher sur un débat saut à la perche - le meilleur de la semaine du SMS Publié le 26/08/2023 Durée : 21:12 21:12 Chaque samedi, retrouvez en podcast un moment fort de la semaine du Super Moscato Show