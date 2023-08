Le Journal Moyen 2ème partie – 30/08

Super Moscato Show du 30 août – 16h/17h Publié le 30/08/2023 Durée : 42:19 42:19 C’est le retour du Super Moscato en mode Coupe du Monde de Rugby avec Vincent Moscato, Stephen Brun, Éric Di Meco et Denis Charvet. Au programme du jour, le XV de France vous a-t-il rassuré ? Le fiasco des bleus du basket et l’OL, joue-t-il le maintien ?

Enterre-t-on les Anglais trop vite ? Vincent règle le problème – 30/08 Publié le 30/08/2023 Durée : 15:45

Super Moscato Show du 30 août – 15h/16h Publié le 30/08/2023 Durée : 43:26 43:26 C’est le retour du Super Moscato en mode Coupe du Monde de Rugby avec Vincent Moscato, Éric Di Meco et Stephen Brun. A 9 jours du début de la Coupe du Monde de Rugby nous nous demanderons si on enterre les Anglais un peu trop vite ? : les joueurs de basket doivent-ils se prononcer maintenant pour les JO 2024 ? Et toutes les infos foot : Faites-vous confiance à Textor pour redresser l'OL ?

Le cri du cœur : Nikola Karabatic a décidé d'arrêter à la fin de la saison – 30/08 Publié le 30/08/2023 Durée : 10:21

Breaking News : Les joueurs de basket doivent-ils se prononcer maintenant pour les JO 2024 ? - 30/08 Publié le 30/08/2023 Durée : 17:55

La meilleure vanne du jour - Mardi 29 aout Publié le 29/08/2023 Durée : 1:13 1:13 Nouvelle saison du Super Moscato Show mais toujours autant de problèmes de prononciations dans l'équipe