Lens 2-1 OM : "Trois faits de match qui changent le résultat" estime Di Meco

Eric Di Meco n'a pas vu de différence entre Lens et Monaco, lors de la victoire 2-1 des Sang et Or samedi soir. Pour l'ancien défenseur du club phocéen, la course à la 2e place n'est pas terminée.