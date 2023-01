Lens : "Ce serait une faute de ne pas penser au titre", s'enflamme Di Meco

Vainqueur 3 buts à 1 d'un PSG jusqu’ici invaincu, Lens confirme sa place de dauphin de Ligue 1. Au classement les Sangs et Or ne comptent plus que 4 points de retard sur le leader Parisien. Le moment de revoir leurs ambitions à la hausse selon Eric Di Meco et songer à un titre de champion de France que les Lensois attendent depuis 1998.