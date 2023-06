Ligue 1 : Di Meco appelle à la prudence après le rachat de Strasbourg

"Tu entres dans la famille de Chelsea et tu dis que tu vas récupérer des joueurs en devenir et t'acheter une sécurité. Mais tu as tellement de contre-exemples où ça finit mal..."

Di Meco appelle à la prudence à Strasbourg, racheté par le même propriétaire que Chelsea.