OM : « Marseille ne peut pas galvauder la Coupe de France » affirme Di Meco

Marseille affronte le Hyères FC samedi à 15h30 en 32e de finale de la Coupe de France. S'il reconnaît que la compétition n'a plus son lustre d'antan, Di Meco estime que c'est une chance importante de trophée pour l'OM qui n'en a plus gagné depuis 2012 et une victoire en Coupe de la Ligue.